O mais recente balanço feito pela Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia (SRE) dá conta de quatro novos casos de covid-19 nas escolas da Região.

O novos casos foram registados na Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos do Caniço (1 aluno), no Infantário 'O Polegarzinho' (1 criança), no Infantário da Quinta (1 criança) e na Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos do Estreito de Câmara de Lobos (1 docente).

A informação divulgada dá conta, também, de que regressaram ao regime de aulas presenciais 35 salas/turmas, num total de 648 crianças/alunos, 44 docentes e 20 não docentes, que se encontravam em confinamento antes da interrupção lectiva da Páscoa, pertencentes a diversos estabelecimentos de ensino da Região.