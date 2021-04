PS Funchal critica “demagogia do presidente do Governo Regional”

A concelhia do Funchal do Partido Socialista contesta as declarações de Miguel Albuquerque, em entrevista ao Diário de Notícias. O PS Funchal apresenta alguns exemplos de intervenções levadas a cabo pela Câmara Municipal do Funchal (CMF) em prol do desenvolvimento do município e contrapõe que só não há mais porque o Governo Regional insiste em travar investimento público da autarquia em detrimento de interesses eleitoralistas e partidários.

Gonçalo Jardim, presidente da estrutura socialista funchalense, critica “a demagogia do presidente do Governo Regional” quanto às declarações proferidas pelo próprio em entrevista ao Diário de Notícias, afirmando que “os funchalenses sabem que a Autarquia tem usado todos os instrumentos financeiros ao seu dispor para o desenvolvimento do município, assente em cinco pilares: a sustentabilidade financeira e ambiental, a equidade e justiça social, a reabilitação urbana e habitação social, a inovação tecnológica e o investimento inteligente e a democracia participativa e o envolvimento dos cidadãos”.

Gonçalo Jardim recorda que “a Câmara Municipal do Funchal, ao longo dos últimos três anos, investiu mais 5 milhões de euros num total de 66 novos apartamentos que melhoraram a qualidade de vida a cerca de 300 pessoas”, ao abrigo do Programa Amianto Zero, sendo que é “quem mais investe em habitação social na Região”, estando já a prever “a construção de novos bairros sociais camarários a partir do próximo ano”.

Lembrou também os investimentos nas zonas altas do concelho, seja na renovação da rede de água ou na construção ou requalificação das acessibilidades, dando o exemplo da empreitada que está a decorrer no sítio do Laranjal, bem como as intervenções de segurança em escarpas, como é exemplo a escarpa junto à Ribeira João Gomes,

Gonçalo Jardim sublinha também “o papel ativo” que a CMF continua a ter “no apoio às empresas, às associações, aos agentes culturais e às famílias mais necessitadas em resultado da crise sanitária”.

Por outro lado, em linha com a declaração do presidente do Governo Regional, refere que “a atuação do PSD e dos seus dirigentes é vergonhosa. Usam todos os meios e formas para travar o investimento da CMF e ainda tem o descaramento de apresentar críticas infundadas ao trabalho realizado pela mesma”.

“É bom recordar que é o próprio Governo Regional e o PSD que tentam de tudo para estrangular financeiramente a CMF. O primeiro, por discriminar a Autarquia ao não celebrar qualquer contrato-programa, e, o segundo, por chumbar os orçamentos camarários importantes para que haja mais e melhor investimento no município”, acrescentou.

Gonçalo Jardim questiona quanto ao papel do presidente do Governo Regional nos investimentos no Funchal, lembrando que “até à data, o Governo Regional não tem aprovado qualquer contrato-programa com as autarquias que não são da cor política do PSD, onde se insere a CMF”.

O socialista vai mais longe e recorda que “o atual presidente do Governo Regional, enquanto presidente da Câmara Municipal do Funchal, recebeu durante os seus mandatos 70 milhões de euros de contratos-programa do Governo Regional à data”.

“Fica claro que estas declarações são mais um exemplo da falsa demagogia do presidente do Governo Regional, que não consegue separar aqueles que são os seus deveres dos interesses eleitoralistas e partidários do seu partido”, concluiu.