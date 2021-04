Bombeiros do Porto Santo recebem novos equipamentos

O secretário regional da Saúde e Protecção Civil entregou, hoje, dia 2 de Abril, novos equipamentos ao Corpo de Bombeiros do Porto Santo.

Postos de comando portáteis, tendas operacionais, entre outros equipamentos destinados ao desempenho da função de Comando e Coordenação de Operações, compõem o lote entregue esta sexta-feira por Pedro Ramos.

"Uma mesa de trabalho para o comandamento, coordenação e controlo para aqueles que são responsáveis pela logística no teatro de operações", começou por especificar o governante, acrescentando que "cada corporação de bombeiros já tem uma mesa destas, associada a uma tenda de coordenação, um sistema de iluminação e a uma mala (que foi adquirida em França), que permite a quem está a comandar a resposta possa, de facto, com maior segurança, eficiência e eficácia proteger os seus profissionais".

O referido equipamento permite, por exemplo, a substituição de oxigénio no caso do combate a incêndios, "de uma forma mais modernizada".

Recorde-se que, na semana passada, os Corpos de Bombeiros da Região Autónoma da Madeira receberam os novos equipamentos, numa cerimónia que contou com a presença do Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Pedro Ramos aproveitou agora a visita ao Porto Santo, no âmbito da vacinação contra a convid-19, para entregar os equipamentos à corporação porto-santense.

"Nós entregamos com o senhor presidente do Governo Regional, na semana passada, na Protecção Civil e aproveitamos a vinda cá para a campanha de vacinação civil para entregar este material à corporação de Bombeiros do Porto Santo".

Além deste material, foram ainda entregues os fatos especiais para a equipa de resgate de montanha, composta por cinco elementos.