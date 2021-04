Mais dois alunos com covid-19 na Madeira

São pelo menos mais dois os alunos que esta quarta-feira viram resultado do rastreio a que foram submetidos ser positivo. Tratam-se de dois estudantes do Centro de Formação Profissional da Madeira.

Na sequência, uma turma (19 alunos) está em isolamento profilático até indicação em contrário das autoridades de saúde.

Na Escola Básica do 1.º ciclo/PE da Nazaré, o contacto de duas crianças com casos positivos levou a que duas salas, 31 crianças no total, quatro educadoras e três auxiliares tivessem, igualmente, de cumprir isolamento profilático até que sejam autorizados a regressar à escola pelo delegado de saúde.

Por enquanto, ainda não é conhecido o balanço do dia de hoje da testagem aos alunos que está em curso. Nos últimos dias, quatro alunos (um da 'Francisco Franco' e três do 'Liceu') acusaram positivo no teste de rastreio à covid-19 nos testes rápidos. O teste PCR realizado ao aluno da Escola Secundária Francisco Franco confirmou o resultado da primeira análise. Hoje deverão ser revelados os resultados dos testes antigénio feitos aos alunos da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, da Escola da APEL e da Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva, bem como o 'veredito' da contra-análise feita aos alunos da Jaime Moniz.