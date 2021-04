Presidente da Assembleia Regional junta-se à campanha 'O Discurso do Ódio não é Argumento'

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, associou-se à campanha nacional da EAPN Portugal – Rede Europeia Anti Pobreza contra o discurso do ódio.

Na mensagem dirigida através do núcleo regional da EAPN Portugal, vinca que “o discurso válido é o discurso do diálogo, da tolerância, do acolhimento e da integração”.

O presidente do principal órgão de Governo próprio da Madeira espera que a campanha ajude na “integração dos mais excluídos da sociedade, no acolhimento dos emigrantes, e no diálogo com todos aqueles que pensam de forma diferente de nós”.

“Só assim é que poderemos construir uma melhor sociedade, com menos pobreza, com menos desigualdade e com menos exclusão”, conclui José Manuel Rodrigues.

Para além das mensagens de muitas personalidades da vida pública portuguesa, a campanha da EAPN Portugal imprimiu em camisolas e espalhou pelas redes sociais algumas frases que costumam ser usadas no discurso do ódio, mas com um novo sentido, para mostrar que os preconceitos não correspondem à realidade. Razão pela qual está a ser usado o hashtag (#) “dar a volta ao texto”.

‘Toda a gente sabe que o lugar da mulher é… onde ela quiser”, “Vai mas é para a tua terra… aqui não há lugar ao racismo”, “Faziam bem se fossem trabalhar… com ordenados dignos”, são alguns dos slogans que desde terça-feira, dia 06 de Abril, estão a ser partilhados nas redes sociais, com o objectivo de desconstruir frases feitas, alertando para os diferentes tipos de discriminação.