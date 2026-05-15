Marítimo termina a época com derrota na despedida do treinador
Já com a subida garantida e com o título de campeão da II Liga assegurado, o Marítimo terminou uma temporada de sucesso com uma derrota. Diante do Desp. Chaves, a equipa verde-rubra perdeu por 1-3, jogo que foi, também, de despedida de Miguel Moita enquanto treinador do Marítimo. Butzke, aos 47 minutos, marcou o golo dos verde-rubros. Kusso (4 e 56) e Reinaldo (15) foram os autores dos golos da formação flaviense.
Apesar da derrota, houve muita festa por parte de milhares de maritimistas antes e depois do jogo em redor do Estádio do Marítimo.