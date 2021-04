Iniciativa Liberal candidata Nuno Fernandes à Assembleia Municipal de Santa Cruz

A Iniciativa Liberal (IL) acaba de apresentar o seu primeiro candidato à Assembleia Municipal de Santa Cruz.

Nuno Fernandes tem 44 anos, é licenciado em Economia, e trabalha como assessor dos Apartamentos Turísticos do Castanheiro e do grupo Vetmedis, conciliando essa actividade com a de professor convidado na Universidade da Madeira (UMa).

Recentemente criou, com outros sócios, o primeiro supermercado on-line madeirense, o hiperzap.pt

Independente, já é a segunda vez que colabora com a Iniciativa Liberal, por considerar que "o partido representa uma lufada de ar fresco no panorama político", pode ler-se na nota de apresentação do candidato.

Residente no concelho de Santa Cruz, Nuno Fernandes considera importante "participar de uma forma mais activa e participativa na resolução dos problemas que também ele sente no seu dia a dia".