Idosos maltratados e drogados no lar do Porto Moniz

'Maltratados e drogados no lar do Porto Moniz'. Esta é a manchete do DIÁRIO desta quinta-feira, onde explicamos tudo o que se sucedeu nesta estrutura residencial a Norte da Madeira.

Idosos tinham alcunhas depreciativas e eram ‘acalmados’ com recurso a fármacos sem prescrição médica. Seis funcionários, incluindo a ex-deputada Ana Serralha, que dirigia o lar, começam a ser julgados a 26 de Maio pelo crime de maus-tratos.

Outros temas em destaque

Começou a corrida aos auto-testes

Farmácias registam grande procura pelos ‘kits’ que diagnosticam o SARS-CoV-2 em minutos e já há rotura de ‘stocks’. Entretanto, o Governo prepara estratégia para controlar a venda.

Padres infectados em ida às confissões

Comunidades paroquianas já foram alertadas pela Diocese. Foram ainda identificados três funcionários da Loja do Cidadão com Covid-19 depois da Região ter registado, ontem, 25 novos casos e 25 recuperados.

25 novos casos e 25 recuperados na Madeira Há 25 novos casos de infecção na Madeira. Trata-se de três casos importados (2 da Áustria e 1 da Região de Lisboa e Vale do Tejo) e 22 casos de transmissão local, na sua maioria já associados a contactos de casos positivos.

851 alunos por rastrear no regresso à escola

Dos 6.989 estudantes do ensino secundário que hoje voltam às aulas presenciais, apenas cinco acusaram positivo. Mais de 6 mil professores já foram vacinados.

Cosmética reaproveita sementes de maracujá

“Natureza constitui enorme contributo para a saúde”, realça a investigadora Karolline Krambeck.

Já sabe que pode adquirir o seu matutino em qualquer banca, inclusivamente nas lojas DIÁRIO localizadas na Rua Fernão de Ornelas, Rua da Alfândega e Marina Shopping. Para além da edição impressa, há ainda MAIS DIÁRIO, a partir das 17 horas, em formato digital.

Boas leituras!