Governo Regional homenageia Simões Duarte

A secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas esteve hoje na Estação de Tratamento de Água de Santa Quitéria, a segunda maior da Madeira, que agora passa-se a chamar “Dr. Simões Duarte”.

“Trata-se do reconhecimento do Governo Regional pelo trabalho desenvolvido, durante mais de 20 anos, na captação de água subterrânea para abastecimento público e produção de energia elétrica”, explicou Susana Prada, adiantando que Simões Duarte foi o primeiro hidrogeólogo a trabalhar na Madeira tendo identificado as localizações das captações de água subterrânea.

Na intervenção a governante recordou que após a conquista da Autonomia, na década de 70, e com a melhoria das condições de vida dos madeirenses, foi necessário procurar novas origens de água. “Foi aí que o hidrogeólogo Simões Duarte teve um papel importante na identificação das origens de água subterrânea”, disse.

A Estação de Tratamento de Água de Santa Quitéria Dr. Raúl Simões Duarte é utilizada para abastecimento público de água potável ao concelho do Funchal, nomeadamente às freguesias de São Martinho, Santo António, Santa Luzia, da Sé e São Pedro e por vezes Santa Maria Maior.

Gerida pela empresa pública Água e Resíduos da Madeira (ARM), esta infraestrutura tem capacidade para tratar até 500 litros de água por segundo.

Já sobre as últimas chuvas que caíram com intensidade Região, Susana Prada referiu que a empresa ARM esteve no tereno permanentemente desde sábado até domingo para repor a água nos reservatórios, sendo que as 16h00 de domingo todos os reservatórios municipais tinham a água reposta. “Não é verdade que na segunda e terça-feira a falta de água nos diferentes municípios tenha sido problema da ARM”, concluiu.