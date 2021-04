Alívio das restrições será decidido no final do mês

Na melhor das hipóteses, só no final deste mês o Governo Regional admite avaliar a possibilidade de aliviar as restrições em vigor no âmbito da pandemia, inclusive a medida de recolher obrigatório.

A regra é simples. Só passadas duas semanas após a vacinação e testagem da comunidade educativa é que serão tomadas medidas em função da situação epidemiológica na altura.

“Para já queremos concluir a vacinação dos professores até sábado” e a partir da próxima segunda-feira, dia 12, com o regresso às aulas presenciais do 3º Ciclo, serão 58 mil pessoas a circular nas escolas. A partir de então “vamos avaliar nas duas semanas seguintes qual é o impacto desta reabertura destas actividades lectivas para todos os ciclos de Ensino. Por isso, só passando esses 14 dias então vamos fazer essa avaliação (alteração das medidas em vigor)” por entender que importa não aliviar as medidas sem antes “avaliar os dois ciclos de incubação, após o dia 12 [de Abril]”, explicou.

Adiantou que depois da “testagem maciça dos alunos”, o Governo Regional vai “alargar depois essa testagem a segmentos importantes da população” de modo a garantir mais segurança.

O objectivo é “continuar a fazer tudo para conter a pandemia”, que para já “passa pela vacinação e pelo recolher obrigatório” e a plena confiança que “está tudo controlado na Madeira”.