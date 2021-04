Albuquerque tenta fechar Nuno Baptista no Porto Santo

Miguel Albuquerque, Roberto Silva e Nuno Baptista estiveram reunidos esta manhã num restaurante na Calheta, na ilha do Porto Santo, segundo apurou o DIÁRIO, e conforme se poderá ver na imagem.

O presidente do PSD-M e o presidente da Concelhia local tentam fechar de uma vez por todas o dossier das eleições Autárquicas naquele município tendo como garantia que Nuno Baptista, ex-vereador e ex-cabeça de lista pelos social-democratas nas Autárquicas de 2013, é a figura que reúne maior simpatia política do eleitorado de modo a garantir a conquista da Câmara Municipal, embora com algumas reticências de figuras destacadas do partido que não esquecem episódios do passado.

O primeiro dos quais registado há oito anos. Baptista recebeu convite de Alberto João Jardim para liderar a lista mas perdeu para Filipe Menezes de Oliveira, candidato socialista. Entretanto, em 2018, o bancário de profissão pediu formalmente a desfiliação numa carta que o DIÁRIO teve acesso e na qual criticava a estratégia e rumo que Porto Santo estava a ter.

Na ocasião foram palavras duras as que o ex-autarca proferiu não caíram bem nalguns sectores, nomeadamente que a ilha estava a "definhar em todos os campos”, classificando, num extenso rol de críticas, ao “desleixo governativo” que deixou a ilha “num verdadeiro marasmo” sendo que o presente era incerto e o "futuro muito nebuloso”, escrevia em 2018, ainda assim, na missiva agradecia confiança que recebera de Roberto Silva e de Alberto João Jardim.