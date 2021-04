Nuno Batista confiante na equipa e no projecto ‘Acredita Porto Santo’

A coligação PSD/CDS no Porto Santo já tem nome, rostos e áreas de intervenção distribuídas.

Encabeçada por Nuno Batista, a coligação ‘Acredita Porto Santo’ integra também: Artur Ferreira, Mariana Vasconcelos, Romão Dias e Licínia Soares. Equipa esta que o candidato considera reunir “profissionalismo, capacidade de trabalho, credibilidade, seriedade, honestidade, lealdade e compromisso”.

Todos eles (o Artur, a Mariana, o Romão e a Licínia) foram a minha primeira escolha e estou grato por todos, sem exceção, terem acreditado nas causas e no projecto que lhes foi apresentado e simultaneamente orgulha-me que tenham demonstrado a coragem de sair da sua zona de conforto, na sua vida profissional, mas também familiar (que muitas vezes é a parte mais sacrificada) e manifestarem total disponibilidade para, num acto de cidadania, se predisporem a colocar a sua experiência, os seus conhecimentos, a sua energia e a sua entrega ao serviço do Porto Santo e dos porto-santenses.

Para Nuno Batista o que estará em causa, nestas eleições, é decidir “quem são as pessoas que a população quer que as represente, as ouça, as ampare nas dificuldades e lhes resolva de forma solícita os assuntos que têm a tratar na Câmara Municipal”, postura e disponibilidade salvaguardadas no projeto que apresenta.

“A equipa que lidero tem todas as condições para pôr o Porto Santo novamente a acreditar" argumenta.

Nuno Batista promoveu uma renovação na equipa camarária que o acompanha, onde, retirando o cabeça de lista, reina a paridade total na vereação (2 homens e 2 mulheres).

Estas mudanças tiveram o intuito de “incutir sangue novo e uma nova dinâmica ao dia-a-dia municipal”, numas eleições que o candidato considera “decisivas para saber de que forma, com que equipa e com que liderança o Porto Santo vai ultrapassar os efeitos económicos e sociais provocados pela pandemia".

Os rostos da Coligação ‘Acredita Porto Santo’:

Nuno Batista, 43 anos, é gerente bancário e candidata-se à presidência da autarquia do Porto Santo, agora como independente. Com a distribuição de áreas de competência, na presidência e sob a alçada do mesmo ficarão o Comércio, Indústria e Empreendedorismo, Finanças e Contratação Pública, Gestão e Modernização Administrativa, Obras Públicas e Particulares e Proteção Civil e Segurança, entre outros.

Artur Ferreira, de 49 anos, é o coordenador técnico da Casa Colombo, do núcleo museológico Jorge Brum do Canto e Posto de Informação Turística. Possui uma larga experiência profissional na área da restauração, sendo também uma figura conhecida no meio desportivo local, por ter sido atleta de todos os escalões do Clube Desportivo Porto-santense, onde ainda toma parte na equipa de veteranos. Na área da cultura, foi ainda durante mais de uma década elemento ativo do Grupo de Folclore do Porto Santo. Politicamente, assumiu o papel de membro da Assembleia Municipal entre 2009 e 2017 e a ele estarão confiadas a vice-presidência da Câmara Municipal a acumular com os assuntos relacionados com o Turismo, Cultura, Desporto, Património e Transportes.

Mariana Vasconcelos, de 43 anos, é a directora técnica do Lar de Idosos do Porto Santo e simultaneamente a secretária do executivo da Junta de Freguesia, liderada por Joselina Melim (que se recandidata também ela ao cargo de Presidente da Junta local). Enfermeira de profissão, com especialização em enfermagem médico-cirúrgica, esteve quase duas décadas em funções no serviço de urgências do Centro de Saúde do Porto Santo. Possui pós-graduação em Administração e Gestão de Serviços de Saúde e a ela estarão incumbidas, entre outras áreas de competência: Saúde, Habitação e Desenvolvimento e bem-estar social.

Romão Dias, de 52 anos, é assistente técnico do SESARAM e figura conhecida do Centro de Saúde local. De entre os candidatos ao executivo camarário, é o único elemento que pertence à atual comissão política concelhia do PSD Porto Santo, para além de ter sido também membro da Assembleia Municipal. Por ser um homem ligado aos desportos de Natureza, a ele estão destinadas as esferas de intervenção na Agricultura, Caça e Pescas, e Gestão dos equipamentos municipais.

Licínia Soares, de 43 anos, é licenciada e professora do 1.º Ciclo de Ensino Básico e conta com um já considerável percurso na Assembleia de Freguesia, onde desde 2005 tem sido sucessivamente eleita para aquele órgão, primeiro como vogal e atualmente como secretária da mesa da Assembleia de Freguesia, no corrente mandato. Educação, Juventude, Ambiente, Salubridade, Espaços Verdes e Lazer são algumas das áreas que lhe estão confiadas.