Jovem infectada em Câmara de Lobos conta a sua história e aplaude vizinhos da Nova Cidade

Lucrécia Gonçalves voltou ao hotel que a abrigou durante 39 dias. A jovem, residente no bairro Nova Cidade, em Câmara de Lobos, recordou os momentos que passou desde que positivou à Covid-19 no dia 19 de Abril de 2020.

Num testemunho enquadrado na série que a autarquia câmara-lobense produziu em formato on-line - de forma a recordar a cerca sanitária imposta na freguesia - a residente até começou por brincar no regresso ao Cabo Girão e referiu que "agora até tem espreguiçadeiras", mas num tom mais sério lembrou as preocupações que a invadiram quando recebeu o resultado do teste, sobretudo porque na altura estava grávida.

Na altura estava grávida e tinha um filho de quatro anos, na altura. Tive de dar o corpo às balas e ignorar um bocadinho a situação, mas não foi fácil. É complicado, porque no momento começamos a pensar em mil e uma coisas, porque não conhecíamos muito bem a doença. Tivemos que lidar e ir superando. Lucrécia Gonçalves

Instalada no hotel desde o dia 22 de Abril até 31 de Maio, Lucrécia recordou o momento em que teve de sair do bairro Nova Cidade, em Câmara de Lobos, classificando o episódio como "o pior momento".

"O facto de ter aquelas ambulâncias, uma série de polícias... foi muito complicado lidar com essa situação. A nível de vizinhança eu não me posso queixar, porque eu estava em casa e ligavam-me a perguntar se precisava de alguma coisa. No momento da saída, as varandas estavam quase todas cheias e as pessoas começaram a aplaudir", relatou.

O tempo de estadia "não foi tão rápido como desejado", embora a jovem reconheça que "foi confortável". Lucrécia brincou com o filho à varanda, trabalhou remotamente e fez ginástica, mas a melhor memória deu-se quando o filho testou negativo e saiu do Cabo Girão ao volante do seu próprio carro rumo a casa.

Pensei que ao sair daqui [hotel] iam haver pessoas que não iam lidar bem com esta situação, mas felizmente no primeiro dia que saí de casa não senti qualquer discriminação (...) O que aconteceu a Câmara de Lobos poderia ter acontecido com qualquer outro sítio. Ninguém quer que isto aconteça, mas aconteceu. Lucrécia Gonçalves

Evocação da cerca sanitária de Câmara de Lobos - 'Parte II' No dia 18 de Abril de 2020 a população de Câmara de Lobos foi confrontada com a necessidade da criação de uma cerca sanitária na sua sede de concelho, devido à pandemia da Covid-19.

No final, a residente em Câmara de Lobos pediu "cuidado" à população, "para que não passem" por igual situação.