Antiga casa de Ronaldo no Gerês não será demolida porque crime prescreveu

A antiga moradia de luxo de Cristiano Ronaldo, no sopé da serra do Gerês, não figura entre as três habitações que o Ministério Público de Braga quer demolir no âmbito de um processo relacionado com construções ilegais naquela zona e que, recentemente, levou à acusação de 13 arguidos, avança o Público.

Segundo avança o referido jornal, a Inspecção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT) considerou que a construção foi executada à revelia do projecto aprovado, em zona reservada e parcialmente em domínio hídrico e que o jogador e o arquitecto da obra podiam incorrer no crime de violação de regras urbanísticas, mas o Ministério Público ditou o arquivamento do processo porque o crime prescreveu.

O futebolista português, que actualmente alinha Juventus, vendeu a esta moradia que tinha no Gerês por 2,5 milhões de euros a Pepe. O craque madeirense terá gasto cerca quatro milhões de euros na construção deste imóvel.

A propriedade que se encontra em Valdosende, freguesia do concelho de Terras do Bouro, junto à albufeira da Caniçada, tem uma área superior a 800 metros quadrados, dois andares e dispõe de vistas espectaculares sobre a albufeira.