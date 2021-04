Testes gratuitos nas farmácias ainda com pouca procura

Arrancou hoje a campanha de testagem massiva contra a covid-19 da população da Madeira e do Porto Santo, mas a procura ainda é muito residual.

Na ronda feita ao longo da manhã pelas farmácias que já constam da listagem disponibilizada pela Associação Nacional de Farmácias (ANF), apenas duas têm testes já agendados para o dia de hoje, a Farmácia da Madalena e a Farmácia Honorato. E, nas primeiras horas desta segunda-feira, a procura tem sido muito diversa de farmácia para farmácia.

Os agendamentos já estão a decorrer, mas há farmácias que aderiram que ainda não têm tudo pronto para iniciar a realização dos testes. Outras há que, mesmo já tendo tudo 'montado', pois já faziam este tipo de testes há algum tempo, só têm agendamentos para amanhã, como é o caso da Farmácia do Carmo ou da Farmácia Dois Amigos.

Vários farmacêuticos com quem o DIÁRIO falou apontam a burocracia associada à formalização do processo como um dos maiores entraves, havendo, também, quem fale da necessidade de adaptar os espaços e ter todos os equipamentos necessários disponíveis.

Carlos Delgado, delegado regional da ANF, reconhece que os procedimentos implicam muita burocracia e ressalva que os entraves à realização dos testes já a partir de hoje não se devem a questões técnicas ou à falta de preparação dos recursos humanos.

Sobre a procura, o farmacêutico acredita que a mesma tenderá a aumentar nos próximos dias, à medida que a divulgação dos serviços comece a ser implementada por cada farmácia e por todas as entidades envolvidas. Ainda assim, concorda que a procura dependerá sempre da situação pandémica que a Região vive. "Havendo mais casos é natural que a procura aumente".

Quem também estabelece esta relação entre o número de pessoas interessadas em fazer o teste e o número de casos reportados pelas autoridades de saúde é Tiago Magro. Para o representante da Ordem dos Farmacêuticos na Madeira esta campanha de testagem é uma mais-valia para se conseguir uma "radiografia da situação pandémica regional", e espera que as pessoas adiram e agendem o seu rastreio.

Embora reconheça que nem todas as farmácias terão meios para integrar o conjunto de espaços aderentes à campanha, o farmacêutico aponta que, para a Ordem, o ideal seria ter pelo menos uma farmácia por concelho a fazer os testes.

Recorde-se que os testes rápidos de antigénio para rastreio da covid-19 são feitos nas farmácias aderentes, sem qualquer custo para cidadãos residentes, com mais de 16 anos. No momento da assinatura do acordo entre a ANF e o Governo Regional, 26 das 65 farmácias da Região aderiram à campanha.

Neste momento, apenas 22 farmácias constam da lista disponibilizada no site da ANF e nem todas estão já aptas a fazer os testes, conforme o DIÁRIO apurou ao longo da manhã de hoje. Até ao final da semana, já todas deverão estar operacionais para este rastreio.

Ainda esta manhã, o Presidente do Governo Regional admitia a possibilidade de o protocolo que permite às farmácias da Região a realização gratuita de testes rápidos da covid-19 ser alargado às clínicas privadas.