Candidatura de Miguel Brito com apoio unânime do PS no Porto Santo

A escolha do deputado Miguel Brito para encabeçar a candidatura socialista à Câmara Municipal do Porto Santo recebeu “um sinal claro de união” na reunião da Comissão Política Concelhia do PS realizada hoje na ilha dourada, com a presença do líder regional, Paulo Cafôfo.

Segundo uma nota divulgada pelo partido, o presidente do PS-Madeira congratulou os comissários “pela forma como se conseguiu congregar vontades, mostrando que o PS sabe integrar as pessoas e mostra um sinal lúcido de maturidade política democrática para a construção de um caminho inclusivo e alternativo”. Houve dois projectos às eleições internas para a concelhia do Porto Santo, facto que Cafôfo interpretou como uma manifestação da “matriz inclusiva” do partido e do “património válido” que vai respeitar. No entanto, sublinhou que, a partir de hoje, “a união aqui declarada é um motor para a ambição que o PS tem no Porto Santo: conquistar a Câmara Municipal para resolvermos os problemas dos porto-santenses”.

Numa análise ao contexto político atual na ilha do Porto Santo, Paulo Cafôfo acusou o PSD de “manipulação” ao “chutar aquele que é, agora, presidente de Câmara” para apresentar um candidato como se fosse “independente”, quando “é alguém que é conivente com o PSD e com o estado social e económico frágil em que está o Porto Santo”.

Já Miguel Brito, que presidiu à Mesa da Comissão Concelhia, salientou que “o futuro no Porto Santo exige foco e grande responsabilidade” ao PS no sentido de “reforçar a confiança manifestada pela população em 2019”. Referindo-se ao seu percurso político e à vitória do PS nas eleições regionais no Porto Santo, onde conquistou 50,75% de eleitores, o candidato salientou que “a união é o pilar basilar na busca de soluções justas, humanas e socialmente igualitárias e o Porto Santo precisa desta nossa competência e credibilidade para estabelecer prioridades”. De igual modo, apontou o apoio e desenvolvimento social como um dos eixos prioritários do projecto autárquico do PS, “composto por programas de apoio à habitação, assim como projectos e eventos sustentáveis que reforcem as qualificações para o emprego e fixação de jovens”.

A atual Presidente da Comissão Política Concelhia do Porto Santo, Sofia Dias, manifestou o seu agradecimento pela disponibilidade aos agora eleitos, declarando assumir com “determinação, empenho e dedicação a responsabilidade do cargo para o qual foi eleita” e reforçou que Miguel Brito é a pessoa certa para encabeçar a equipa para o projecto autárquico”.