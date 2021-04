Ministra da Cultura chega hoje ao Porto Santo

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, é esperada ao fim de tarde desta segunda-feira no Porto Santo para participar num evento cultural internacional com alto patrocínio da Presidência Portuguesa da União Europeia, sob título 'Da democratização à democracia cultural, repensar instituições e práticas'.

O secretário regional da tutela da cultura, Eduardo Jesus, salientou a importância do evento, afirmando: “Sem dúvida um evento de grande importância internacional, que envolve toda a dimensão europeia e sob égide da presidência portuguesa”.

“Tem um debate que é muito actual e transversal a todos países da união europeia” disse ainda o governante.

Eduardo Jesus acrescentou: "[O Porto Santo] tem a possibilidade de acolher este evento internacional e com esta dimensão, e que acaba por ter um impacto para alem da União Europeia, diria mesmo mundial”.

Deste evento vai resultar "um documento, uma carta do Porto Santo e esse será sem dúvida, um equivalente a um tratado da cultura que se faz nesta altura deste debate da democratização da cultura” disse Jesus. A carta do Porto Santo “vai reforçar a oportunidade que se significa para Região Autónoma da Madeira e em particular para a ilha do Porto Santo”.

Este certame internacional da cultura vai trazer vários nomes internacionais ligados à cultura, ao Porto Santo, e que vão dar o seu alto contributo na construção da nova carta da democratização da cultura do Porto Santo

O evento cultural realiza a amanhã e depois no CCC do PXO.