Repavimentação de estradas e passeios públicos iniciou-se esta terça-feira no Porto Santo

Esta manhã, no sítio do Campo de Baixo, arrancaram os trabalhos de recuperação de estradas e passeios municipais, um compromisso assumido pelo executivo da Câmara Municipal do Porto Santo, liderado por Idalino Vasconcelos, tendo por base um desejo da população.

O presidente anunciou que está em curso um segundo concurso que, em breve, será revelado.

Estas obras visam melhorar as condições de trânsito, mobilidade e segurança em várias estradas municipais do concelho, em prol do bem-estar da população. Os trabalhos incluem, entre outros, o corte de pavimentos, abertura ou regularização dos fundos de caixas, execução de camadas de 'tout-venant', guias, lancis, muros, pontões e valetas, e o fornecimento e aplicação de 'trief' e de tapete betuminoso.

Idalino Vasconcelos revela que “as seguintes vias vão ser alvo de trabalhos de reparação e beneficiação, em dois lotes, num valor total de 544.950,00 euros".

São elas:

Lote 1

Rua das Figueiras

Beco da Venda

Rua Teodoro Gomes de Sousa

Rua das Romarias

Estrada Dr. João Abel de Freitas

Estrada do Lavrador

Rua Professora Maria Petra Pestana

Rua Padre Isaías de Freitas

Rua da Pozolana

Rua Mafalda Alice Freitas Pestana

Vereda do "Jordão"

Vereda junto à Capela do Espírito Santo

Rua do Caminho Velho de São Pedro

Lote 2