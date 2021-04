Já são conhecidos as equipas iniciais para a partida entre o Nacional e o FC Porto, agendada para as 17h30, no Estádio da Madeira.

O Nacional vai apresentar-se com António Filipe na baliza, Rúben Freitas, Rui Correia, Pedrão e Lucas Kal na defesa, Azouni, Alhassan e Éber Bessa no meio campo e Marco Matias, Riascos e Camacho no ataque.

O FC Porto joga com Marchesin, Manafá, Pepe, Mbemba, Zaidu, Grujic, Sérgio Oliveira, Uribe, Corona, Taremi e Luis Diaz.