CDS congratula-se com novas medidas de desconfinamento

"O CDS congratula-se com as novas medidas de desconfinamento que irão ser implementadas, pois irão beneficiar os sectores da restauração, cultura, desporto e comércio", disse o líder parlamentar do CDS, António Lopes da Fonseca.

Apesar destas medidas que vão ser anunciadas hoje, o centrista' alerta que a população não pode deixar de manter as regras de segurança e de higiene.

"Neste sentido, contamos e acreditamos que a população da Madeira e do Porto Santo irá continuar a comportar-se, por forma a que nós, a curto prazo, possamos ter esta pandemia controlada na nossa Região", frisou.