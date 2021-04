Depressão Lola traz chuva, granizo e trovoada até terça-feira

Até terça-feira, dia 27 de Abril, o IPMA prevê que a depressão Lola poderá trazer precipitação, por vezes forte e acompanhada de trovoada, e que poderá ser ocasionalmente sob a forma de granizo em Portugal continental.

De acordo com a previsão do mesmo Instituto, o vento será do quadrante sul, até 30 km/h, por vezes mais intenso nas terras altas, tornando-se do quadrante Oeste no dia 27. Quanto à agitação marítima será mais elevada este sábado, com ondas de oes-sudoeste com 3 a 3,5 metros de altura significativa na costa ocidental, e ondas do quadrante sul com 1,5 a 2,5 metros na costa sul, diminuindo gradualmente ao longo dos dias seguintes.

Quanto à Madeira, o estado do tempo no arquipélago será condicionado pela depressão LOLA com ocorrência de precipitação, que poderá ser por vezes forte e, nos dias 24 e 25 acompanhada de trovoada.

Prevê-se igualmente vento moderado a forte, até 50 km/h, do quadrante oeste, por vezes com rajadas até 75 km/h nas terras altas e até 60 km/h nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira.

Depressão Lola já faz estragos nos Açores Madeira vai sentir efeitos do fenómeno meteorológico, com mais intensidade este fim-de-semana

A agitação marítima deverá manter-se elevada, em especial no dia 24, com ondas de noroeste com 3,5 a 4,5 metros na costa norte da ilha da Madeira e na ilha de Porto Santo e com ondas de oes-sudoeste com 2,5 a 3,5 metros na costa sul da ilha da Madeira, diminuindo gradualmente nos dias seguintes.

A depressão centrada a nordeste do arquipélago dos Açores, é uma extensa região depressionária, com expressão nos níveis altos, que se desloca lentamente para sul/sueste e tende a aumentar a pressão atmosférica no seu centro.

O próximo comunicado sobre a depressão Lola será emitido domingo, 25 de Abril, pelas 17h30 (hora local).