Secretaria do Ambiente disponibiliza gratuitamente correctivo orgânico 100% natural

A Secretaria Regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas (SRAAC), através da Águas e Resíduos da Madeira (ARM), vai passar a disponibilizar gratuitamente à população um correctivo orgânico, 100% natural, designado de BIOVALOR, que apresenta características semelhantes às de um composto orgânico.

"Para facilitar o acesso da população ao BIOVALOR, este composto estará disponível, gratuitamente, em dois outros locais na ilha da Madeira, designadamente nos Mercados Abastecedores dos Prazeres e de Santana (além das instalações ARM, nomeadamente ETRS da Meia Serra e ETZL/ET no Porto Novo)", explica em nota de imprensa.

A secretária regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, estará presente no dia do lançamento desta medida, que se realiza, na próxima quarta-feira, dia 28 de Abril, às 10 horas, no Mercado Abastecedor dos Prazeres.