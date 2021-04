TAP reforça aposta no Porto Santo com seis voos por semana

A TAP reforça a sua aposta no Porto Santo e a partir de Junho vai oferecer seis voos por semana a partir de Lisboa, mais um do que no plano anunciado recentemente, revela através de um comunicado de imprensa.

"Em simultâneo, e com o objectivo de estimular a procura, lança uma campanha promocional com voos de ida e volta a partir de 189 euros. Esta campanha é válida para compras concretizadas entre 20 e 26 de Abril, para viagens no mês de Junho", revela.

Segundo o mesmo comunicado, "a companhia vai também oferecer este Verão sete voos diários para o Funchal, cinco a partir de Lisboa e dois do Porto, dando continuidade ao seu papel e responsabilidade de parceiro fundamental para a recuperação da procura nos destinos turísticos da Região Autónoma da Madeira".

"Com esta oferta, a TAP trabalhou também para manter a qualidade das ligações dos voos da Madeira a voos de e para a Europa e intercontinentais, melhorando inclusivamente tempos de ligação e criando novas ligações", sustenta.

Acrescenta ainda que "foram melhoradas as ligações a diversas cidades europeias muito relevantes para o turismo da Região, como é o caso de Manchester, Paris, Frankfurt, Dusseldorf, Munique, Amsterdão, Berlim, Hamburgo, Varsóvia, Zurique, Praga e Genebra, beneficiando todos os turistas, cujo destino seja a Madeira de tempos de ligação em Lisboa inferiores a duas horas, em ambos os sentidos, o que contribui muito para a atractividade internacional do destino e aumenta a mobilidade dos madeirenses para destinos além de Lisboa".

Além disso, refere que, desde o início da pandemia, em 2020, "a TAP foi a única companhia aérea que assegurou sempre e de forma ininterrupta as ligações aéreas entre a Madeira e o continente, garantindo a continuidade territorial e cumprindo assim o seu compromisso com todos os madeirenses".

Recorda também que "todos bilhetes para voos da TAP comprados até 31 de Maio, com data de viagem marcada até 31 de Dezembro de 2021, beneficiam de uma alteração gratuita".

"Esta possibilidade de alteração oferece mais flexibilidade a todos os passageiros da Companhia, permitindo reservar e organizar as suas viagens com confiança", frisa.

Mesmo sabendo que o ambiente a bordo é dos mais esterilizados e seguros do ponto de vista do contágio de doenças infectocontagiosas, dada a eficácia do sistema de filtragem de ar a bordo devido aos filtros HEPA, bem como a configuração da cabina, salienta que "a TAP ajustou as rotinas e implementou novos e reforçados procedimentos, garantindo a todos os passageiros um ambiente 'Clean&Safe' em todas as fases da viagem".