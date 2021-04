Já começou a 'caça' ao lixo marinho no Porto Santo

Começou este domingo, 18 de Abril, o primeiro de três dias da iniciativa 'Porto Santo Sem Lixo Marinho'.

Uma acção, que juntou o Governo Regional, a Câmara Municipal do Porto Santo e outras entidades (como AIDGLOBAL) em torno da causa ambiental, envolvendo também a comunidade local.

Para o director regional da Juventude esta iniciativa é “uma gota no oceano", mas "à escala global", cujo principal objectivo é "consciencializar as pessoas para a importância de ter bons hábitos em terra, para que depois possamos ir às nossas praias e mares em segurança, com mar limpo”.

João Rodrigues frisou ainda que "aquilo que aconteceu na ilha da Madeira nas duas últimas semanas foi realmente muito importante", sobretudo pela "adesão das escolas e associações juvenis" a esta iniciativa. “O Porto Santo também tinha que ser incluído neste roteiro", reforçou.

Já para Sofia Santos, vereadora do Turismo na Câmara Municipal do Porto Santo, esta iniciativa “decorreu muito bem".

A autarca destacou a colaboração da tripulação do navio 'Kraken' (que se encontra a fazer escala na Ilha Dourada), dos nómadas digitais e também de alguns populares que se juntaram a esta acção de limpeza.

Encontrámos vários tipos de lixo, separámos e tentámos igualmente sensibilizar as pessoas que estiveram na praia, mas penso que tudo decorreu bem e os próximos dias prometem uma boa limpeza, numa ilha que já é limpa, mas tem sempre alguma coisa para apanhar

De referir que esta iniciativa decorre até ao próximo dia 22 de Abril (quarta-feira).