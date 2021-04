Há "muita cobiça aos milhões do PRR" na Madeira

Paulo Cafôfo encerrou as jornadas parlamentares do PS-Madeira tecendo duras crítcas ao Governo Regional e à forma como o executivo madeirense tenciona aplicar as verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

O líder do partigo regional, a quem estava reservada a última intervenção, espera que este dinheiro "chegue a todos e não só a alguns" e defende que "sem o real apoio às empresas e autarquias, não há possibilidade de existir crescimento económico".

Ao afirmar que já foram dados sinais de como os fundos serão aplicados na Região, Paulo Cafôfo questionou se o dinheiro não irá parar aos bolsos "das clientelas do PSD" visto que "há muita cobiça dos milhões".

"O Governo foge da fiscalização como o diabo da cruz", criticou ainda o socialista, aludindo ao pedido do PS-Madeira para a criação de uma comissão de acompanhamento à aplicação dos fundos do PRR, na Madeira.