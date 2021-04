Queda de pedras esmaga pé de cidadã estrangeira que fazia percurso entre as Queimadas e o Caldeirão Verde

Um casal de estrangeiros a residir na Madeira foi esta tarde surpreendido pela queda de pedras quando fazia o percurso pedonal entre as Queimadas e o Caldeirão Verde, em Santana. Um dos blocos rochosos acabou por atingir membro inferior da senhora, tendo provocado o esmagamento parcial do pé.

Os Bombeiros Voluntários de Santana, através da Equipa de Resgate em Montanha, foram mobilizados para prestar o socorro, que acabou por ser realizado através de vereda pelo Vale da Lapa, na freguesia da Ilha, por ser o acesso mais próximo da estrada em relação ao local da ocorrência – cerca de 1 hora de caminhada das Queimadas.

A vítima, cidadão de meia idade, teve de ser transportada de maca até à ambulância que a aguardava no Vale da Lapa, e daqui prontamente encaminhada para as urgências do Hospital Central do Funchal.

A Polícia Florestal acabou por também intervir, sobretudo alertando os muitos caminhantes que se encontravam no trilho, para o risco de queda de pedras.