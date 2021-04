Desemprego galopante afecta muitos ‘temporários’ na Madeira

Bom dia!

Os números relativos ao desemprego, na Madeira, revelam que, em Março, foi atingido o máximo de pessoas sem trabalho na Região dos últimos 55 meses. Santa Cruz foi o concelho que registou a maior subida no espaço de um ano.

O tema que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta segunda-feira explica ainda que este flagelo galopante afecta muitos trabalhadores temporários.

Outros assuntos em destaque

Alipour devolve sorriso à equipa

Marítimo vence Boavista (0-1) e foge aos lugares de despromoção. Já o Nacional da Madeira disputa hoje mais uma 'final' diante o Vitória de Guimarães.

"Não tive, tenho ou terei dúvidas de que vamos ficar na I Liga" Treinador do Marítimo falou sobre a importante vitória alcançada no Bessa e diz que o resultado peca por escasso

Recados, elogios e críticas

Presidente da Assembleia Legislativa destoou da maioria e enviou uma série de ‘alertas’ ao Governo Regional, na cerimónia evocativa do 25 de Abril. Na Assembleia Municipal do Funchal o ambiente pré-eleitoral dominou a sessão.

Calado quer Bienal Internacional de Arte do Funchal já em 2022

Promover e divulgar as obras de arte dos artistas regionais é o objectivo do candidato pelo PSD à Câmara Municipal do Funchal.

CMF canaliza meio milhão para ajudar micro e pequenas empresas

Autarca abre candidaturas ao 'Programa Superar' a partir do mês de Maio para empresários afectados pela pandemia.

Já sabe que pode adquirir o seu matutino em qualquer banca, inclusivamente nas lojas DIÁRIO localizadas na Rua Fernão de Ornelas, Rua da Alfândega e Marina Shopping. Para além da edição impressa, há ainda MAIS DIÁRIO, a partir das 17 horas, em formato digital.

Boa leitura!