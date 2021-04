Semana começa com céu muito nublado e chuva na Madeira

De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), são esperados períodos de céu muito nublado e aguaceiros, mais frequentes nas vertentes norte e nas terras altas, no entanto acompanhando uma pequena subida da temperatura máxima

O vento irá soprar de moderado a forte (25 a 40 km/h) de oeste/noroeste, tornando-se gradualmente fraco a moderado (10 a 30 km/h) de norte a partir da tarde.

REGIÃO DO FUNCHAL: Períodos de céu muito nublado. Possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos. Vento fraco (inferior a 15 km/h).

ESTADO DO MAR

Costa Norte: Ondas de noroeste com 3 a 3,5 metros, diminuindo gradualmente para 2 a 2,5 metros.

Costa Sul: Ondas de oeste/sudoeste com 1 a 2 metros, diminuindo gradualmente para 1 metro.

Temperatura da água do mar: 18/19ºc.