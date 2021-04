Realizam-se buscas por suposto corpo avistado no Caniçal

Um cidadão avistou esta manhã algo invulgar no mar do Caniçal, na zona da Ribeirinha, que suspeitou ser um corpo ou um tronco, tendo dado assim o alerta à Capitania do Porto do Funchal.

Para o local foi accionada uma embarcação salva-vidas da capitania e a Polícia Marítima que está a fazer buscas por mar e por terra.

Contudo, segundo o Capitão do Porto do Funchal, até ao momento nada foi encontrado pelo que poderá tratar-se de um falso alarme já que as condições do mar são favoráveis.