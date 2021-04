Hoje fique a conhecer melhor os Grumpies através do vídeo realizado no âmbito do projecto 'D'Ká ( se cria, se faz)!', promovido pela Gera – Produções de Eventos, que conta com o apoio da Secretaria Regional de Turismo e Cultura através da Direcção Regional da Cultura.

O projecto é constituído por oito produções com 34 músicos, que apresentam as suas criações, complementadas por depoimentos, que permitem compreender o percurso e opções musicais de cada um.