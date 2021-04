Vídeo 'D'Ká ( se cria, se faz)!' com Krod - Alternative Moments

O projecto 'D'Ká ( se cria, se faz)!' promovido pela Gera – Produções de Eventos, e que conta com o apoio da Secretaria Regional de Turismo e Cultura através da Direcção Regional da Cultura, resulta em oito produções com 34 músicos que apresentam as suas criações, complementadas por depoimentos que permitem compreender o percurso e opções musicais de cada um.

A partir de agora pode ver ou rever o vídeo sobre Krod dos Alternative Moments.

Krod (Carlo Rodrigues) nasceu na África do Sul, cresceu na da Madeira, rodeado de músicos o que o levou a seguir naturalmente uma carreira como produtor multi-instrumentista. O projecto conta com a participação de Lee Jones na voz, natural da Inglaterra e que também cresceu na Madeira.

Krod combina elementos “provocadores” de géneros como rock alternativo, hip-hop, electrónica e “dance music”. Krod pretende “proporcionar momentos rítmicos de alta energia, refrões memoráveis, momentos dançáveis e baladas vulneravelmente emocionais”.

Os Alternative Moments nascem em 2014, e que contam com Lee Jones na voz e na guitarra acústica, acompanhado por Gustavo Martins no violino eléctrico e ainda Carlo Rodrigues na guitarra acústica e na percussão. Três jovens músicos com formação profissional do CEPAM juntam-se para proporcionar uma experiência musical alternativa com um repertório vasto que cobre um pouco de todos os grandes hits entre 1960 até à data. Através de arranjos exclusivos, representam as músicas em formato acústico com um timbre suave e marcante na voz , destacado por sons ambientais do violino eléctrico. Os Alternative Moments têm vindo a tocar por toda a ilha em festivais, restaurantes, cafés e hotéis.