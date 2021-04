Campanha 'Valoriza a tua cidade' visa consciencializar jovens para práticas municipais

O Grupo Parlamentar do PSD acompanhou, hoje, o lançamento da campanha 'Valoriza a tua cidade', da autoria da JSD/M, já visível nos 11 concelhos da Região.

O deputado e líder da JSD, Bruno Melim, disse que esta campanha, materializada através de mensagens em ‘outdoors’, visa “consciencializar os jovens para aquelas que são as práticas municipais” e para a importância das políticas da juventude “na formação e qualidade de vida das nossas cidades”.

O social-democrata referiu que esta é uma campanha que tem um propósito muito claro: o de alertar os jovens para o facto de que muitas vezes é no âmbito local, no município ou na freguesia, que se faz a diferença.

Bruno Melim salientou que, nos últimos anos, temos vindo a assistir a duas respostas distintas na Região. “Temos um ciclo autárquico que se iniciou em 2013 e que, hoje, passados oito anos, podemos diferir claramente dois tipos de municípios: Há municípios que investem na juventude, quer seja nas políticas de formação, quer seja nas políticas de habitação, como é o caso do município de Câmara de Lobos que apoia mais de 1800 alunos no ensino superior, como a Calheta que apoia mais 300, e São Vicente que tem apoios em áreas para a fixação dos jovens e apoios à natalidade. E temos também municípios, nomeadamente os de Santa Cruz e do Funchal, que não fazem esse investimento, quer na salubridade, quer na prática de condições desportivas, quer no desenvolvimento de condições de fixação desses mesmos jovens.”

Nesta campanha a JSD pretende, sobretudo, transmitir aos jovens que há “muito a fazer no âmbito municipal, que nem tudo está feito e que, naturalmente, a sua voz pode fazer a diferença no seu dia-a-dia”.