Regresso do 'Lobo Marinho' ao Funchal antecipado para as 13 horas deste domingo

De acordo com a Porto Santo Line, a viagem do navio Lobo Marinho deste domingo, no sentido Porto Santo-Funchal, será antecipada para as 13 horas devido às condições meteorológicas.

A viagem no sentido Funchal-Porto Santo mantém-se às 08 horas.

Os passageiros que quiserem alterar a sua passagem para outra data (que está isenta da respectiva taxa) devem enviar um e-mail para [email protected] ou dirigir-se a um dos balcões ou contactar o número 291 210 300.

Recorde-se que a Madeira está sob a influência da depressão Lola.