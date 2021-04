Nacional derrotado pelo FC Porto (0-1)

O Nacional perdeu esta tarde, na recepção do FC Porto (0-1), em partida da 27.ª jornada da I Liga de futebol, disputada no Estádio da Madeira.

Um golo de Taremi, aos 20 minutos, deu o triunfo aos portistas, num jogo onde os alvinegros falharam, logo aos 6 minutos, uma grande penalidade. Na conversão do castigo, Éber Bessa permitiu a defesa de Marchesin.

Com este resultado o Nacional continua no último lugar da classificação, com 21 pontos, enquanto o FC Porto consolidou o segundo lugar, agora com 63 pontos.