Novo parque de estacionamento dos ‘Marmeleiros’ é fruto de investimento de 5M€

O projecto, que é “uma antiga aspiração de toda a população da freguesia do Monte, dos utentes do Hospital dos Marmeleiros, e também de todos os profissionais de saúde que aqui trabalham”, esclarece Pedro Calado, “era uma lacuna na Freguesa do Monte, a falta de estacionamento e de acesso ao hospital.”

A unidade hospitalar passará, assim, a contar com um parque de estacionamento com 3 pisos abertos, com 144 lugares de estacionamento, localizado na parte sul do terreno. A obra está estimada em 5 milhões de euros, com o concurso a ler lançado no início de 2022, pelo que “se tudo correr bem, iniciaremos a obra até ao final do primeiro semestre de 2022”. Com previsão de um ano de execução, o novo parque de estacionamento deverá está pronto em 2023.

É uma obra que servirá toda a população

Pedro Calado, vice-presidente do Governo Regional



A obra conta com uma área de construção de 3.600m², e terá acesso ao exterior tanto a sul, como pelo próprio hospital, tendo “muita facilidade na entrada”. Na parte superior será feito um jardim, “uma zona de lazer, que permitirá a todos os utentes do hospital circularem”, elucida o vice-presidente.

O projecto de arquitectura, que é da própria Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, requalificará uma zona que “já teve os seus problemas, sobretudo em alturas de muita chuva, em que houve algumas derrocadas.” Pedro Calado conclui que esta “é uma obra que servirá toda a população, que é bem necessária.”