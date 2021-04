Depressão Lola já faz estragos nos Açores

Segundo informações veiculadas pelo Açoriano Oriental, a Protecção Civil dos Açores já registou 16 ocorrências devido à depressão Lola. Seis tiveram lugar em São Miguel, outras seis na Terceira, e duas em São Jorge e no Faial.

As ocorrências estão relacionadas, sobretudo, com a queda de árvores e estruturas, tais como postes de electricidade, cabos, candeeiros e telhas que se soltaram com a força do vento.

Madeira sente efeitos da depressão Lola ao final da tarde desta quinta-feira Prevê-se a ocorrência de períodos de chuva ou aguaceiros, que poderão ser por vezes fortes e acompanhados de trovoada, em especial no sábado e no domingo.

Em relação a danos materiais, uma das quedas de árvore, registada em Ponta Delgada, provocou estragos numa viatura e no telhado de uma habitação. Contudo, esta situação não provocou danos humanos nem implicou necessidade de realojamento dos habitantes, informa o Açoriano Oriental, esclarecendo que a maior parte das ocorrências encontra-se resolvida.