Lola traz aguaceiros fortes e trovada de volta à Madeira este fim-de-semana

De acordo com a última actualização do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o estado do tempo no arquipélago da Madeira será condicionado pela depressão Lola especialmente no dia 24 (sábado), e até final da manhã de dia 25 (domingo).

Neste período, prevê-se a ocorrência de períodos de chuva ou aguaceiros, que poderão ser por vezes fortes e acompanhados de trovoadas.

Prevê-se igualmente um aumento da intensidade do vento, que se tornará moderado a forte, até 50 km/h, do quadrante Oeste, por vezes com rajadas até 75 km/h nas terras altas e até 60 km/h nos extremos Leste e Oeste da ilha da Madeira.

A agitação marítima deverá aumentar já a partir do dia 23, com ondas de Noroeste com 3,5 a 4,5 metros na costa Norte da ilha da Madeira e na ilha de Porto Santo.

Na costa Sul da ilha da Madeira, a agitação marítima também irá aumentar, com ondas de Oes-Sudoeste com 2,5 a 3,5 metros.

Com efeito, a Capitania do Porto do Funchal já prolongou o aviso amarelo em vigor, recomendando aos proprietários ou armadores das embarcações que "tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo".

O IPMA atribuiu o nome de Lola a uma depressão centrada a Nordeste do arquipélago dos Açores, cuja localização era 43°N 27°W às 12 horas do dia 22 de Abril.

A depressão Lola, é uma extensa região depressionária, com expressão nos níveis altos, que se desloca lentamente para Su-Sueste e tende a aumentar a pressão no seu centro, à qual estão associadas massa de ar tropicais e instáveis, com elevado conteúdo em vapor de água.