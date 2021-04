Câmara de Lobos evoca em vídeo a cerca sanitária um ano depois

No dia 18 de Abril de 2020 os câmara-lobenses foram confrontados com a necessidade da criação de uma cerca sanitária na sua sede de concelho. Para assinalar o primeiro aniversário sobre este problema de saúde pública, a Câmara Municipal de Câmara de Lobos lançou hoje o primeiro de uma série com quatro episódios em vídeo para evocar esse período.

Segundo a autarquia, esta iniciativa serve "para que o sacrifício que foi pedido a todos os câmara-lobenses não seja esquecido".