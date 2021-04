No âmbito do protocolo celebrado entre o Banco de Sangue e a JSD/M, mais de uma dezena de jovens social-democratas deslocaram-se, ontem, às instalações do Banco de Sangue, no Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde assumiram o compromisso de rever a legislação em vigor, com o intuito de apresentarem propostas de alteração ou aditamentos aos direitos dos dadores na Assembleia Legislativa da Região.

“É preciso garantir que os dadores tenham os seus direitos devidamente assegurados”, vincou, deixando claro que “ser altruísta não pode nem deve implicar constrangimentos ou dificuldades no trabalho ou de outra natureza”.

O protocolo assinado entre a JSD/M e o Banco de Sangue remonta a 2016 e tem como principal objectivo a prática e sensibilização dos mais jovens para a adopção de um estilo de vida saudável e solidário, fomentando uma sociedade inclusiva onde todos podem fazer a diferença.