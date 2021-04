GNR identificou homem por detenção ilegal de espécies exóticas no Funchal

Um homem de 46 anos foi hoje identificado pela Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo De Protecção do Ambiente, por detenção ilegal de espécies exóticas em cativeiro, no Funchal.

No decorrer de uma acção de fiscalização direccionada para a proteção e controle de espécies de vida selvagem na Região Autónoma da Madeira, os elementos aperceberam-se que o indivíduo tinha na sua posse duas aves, nomeadamente uma arara-vermelha (Ara chloropterus) e uma arara-canindé (Ara ararauna), sem a respetiva licença de importação e detenção de espécies não indígenas, emitida pelo Instituto das Florestas e da Conservação da Natureza (IFCN) da Região Autónoma da Madeira, informou a GNR em comunicado.

No seguimento da ação foi elaborado um auto por contraordenação, punível com uma coima que pode ascender aos 2 743,39 euros, tendo sido remetido para o IFCN.