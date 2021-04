Incêndio na cidade do Cabo preocupa comunidade madeirense

Um grande incêndio, que começou ontem de manhã, no Parque Nacional de Table Mountain, na cidade do Cabo na Africa do Sul, continua arder e agora encontra-se muito próximo de casas emigrantes madeirenses na localidade de Universty State.

Fernanda Pechau, emigrante madeirense, disse ao DIÁRIO que a situação é "muito má". "A nossa Table Mountain está a arder e há zonas histórias que estão a arder. Há um lugar muito próximo da montanha, que se chama Universty State, onde residem muitos portugueses, na sua grande maioria madeirenses, em que a situação está muito má. Há uma nuvem de fumo a cobrir a cidade”, afirmou.

A emigrante natural da Calheta adiantou que tinha acabado de falar com uma amiga que lhe disse que estava muito fumo e que não podia sair de casa na zona onde vive.

Um outro emigrande filho de madeirenses, Octávio Henriques, relata que o fogo está a chegar muito próximo de casas de emigrantes madeirenses.

O DIÁRIO sabe que, por precaução, já foram evacuados emigrantes madeirense das suas casas devido à proximidade do fogo.

O incêndio de grandes de dimensões parece não dar tréguas aos bombeiros, também devido ao vento que se faz sentir naquela zona.