Marítimo perde na visita ao Belenenses SAD

O Marítimo perdeu, este sábado, por 2-0, na visita ao Belenenses SAD, em jogo a contar para a 27.ª jornada da I Liga.

No Estádio Nacional, no Jamor, o Belenenses adiantou-se no marcador aos 37 minutos, numa grande penalidade convertida por Miguel Cardoso.

Os verde-rubros entraram melhor na segunda parte e podiam, de facto, ter chegado ao golo. Mas o que aconteceu foi precisamente o contrário, já que o Belenenses SAD ampliou a vantagem aos 88 minutos, por Francisco Teixeira.