PPM Madeira pede ao Ministério Público que investigue contas de políticos

O Partido Popular Monárquico Madeira (PPM-M) apelou hoje ao Ministério Público se "mantenha atento" e investigue as contas bancárias dos políticos envolvidos na polémica transferência de 29.880 euros por via do actual financiador do CHEGA, César do Paço.

Rui Barreto omitiu empréstimo ao Tribunal Constitucional Semanário Expresso consultou declaração de rendimentos do secretário regional da Economia relativa ao ano de 2019 Rúben Santos , 23 Abril 2021 - 07:20

Na sequência de uma reunião da coordenação do PPM-M, esta sexta-feira, os monárquicos manifestaram a sua preocupação com as notícias que têm vindo a público ultimamente "sobre empréstimos e financiamentos a partidos e seus dirigentes de forma 'estranha'.

O PPM-Madeira mostra-se ainda preocupado pelo facto de "alguns dirigentes de partidos que entram para cargos que foram eleitos e, em dois ou três anos, têm dinheiro para comprar apartamentos em condomínios de alto luxo e carros topo de gama"

O PPM Madeira pede para que o Ministério Público se mantenha atento a esses casos e investigue as contas desses mesmos políticos!

O PPM Madeira pede também ao Tribunal de Contas que abra um inquérito para apurar "se houve actividade de crime punível por lei", exigindo que os visados sejam "julgados justamente" e que "a Justiça seja célere e não se deixem prescrever crimes".