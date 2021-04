Chuva, vento e agitação marítima neste final de semana na Madeira

Os efeitos da depressão Lola far-se-ão sentir com maior intensidade já esta sexta-feira. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esperam-se para a Madeira períodos de chuva e céu geralmente muito nublado, presságio daquilo que serão as condições meteorológicas no arquipélago para este fim-de-semana.

Ainda de acordo com as previsões do Instituto, a força do vento será moderada a forte (25 a 40 km/h), soprando forte (40 a 50 km/h) nas terras altas, com rajadas até 75 km/h durante a tarde. Prevê-se também uma pequena descida da temperatura máxima.

Depressão Lola já faz estragos nos Açores Madeira vai sentir efeitos do fenómeno meteorológico, com mais intensidade este fim-de-semana

Relativamente à agitação marítima, às 12 horas desta sexta-feira entra em vigor o Aviso Amarelo emitido pelo IPMA, que perdura até ao meio-dia de domingo, dia 25 de Abril. Aguardam-se por ondas de Noroeste com 4 a 4,5 metros de elevação na Costa Norte e Porto Santo.

Entretanto, a Capitania do Porto do Funchal recomenda que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo.

Capitania do Funchal avisa para agitação marítima forte Proprietários ou armadores são recomendados a tomarem as devidas precauções para que as embarcações permaneçam nos portos de abrigo

Pode acompanhar a actualização dos avisos meteorológicos para a Madeira clicando aqui.