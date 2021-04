Obras públicas representam 80% dos contratos públicos de Março na Madeira

As adjudicações de empreitadas pelo Governo Regional, câmaras municipais e outras entidades públicas atingiram o montante de 30 milhões de euros no mês passado, sendo que o primeiro procedimento contratual para a construção do novo Hospital da Madeira significou 50% desse investimento. Este tema é desenvolvido numa análise do jornalista Élvio Passos, num trabalho que constitui a manchete da edição desta segunda-feira do DIÁRIO.

A foto com maior destaque na primeira página ilustra a agonia do Nacional, que, ontem, na recepção ao FC Porto, sofreu a sua nova derrota consecutiva.

Outra notícia desta edição dá conta que os professores estarão todos colocados até 1 de Setembro, de modo a que o próximo ano lectivo possa arrancar na primeira quinzena de Setembro.

A merecer igualmente atenção está a entrevista ao presidente da IHM. Bruno Pereira reconhece que a “habitação nunca será um problema 100% resolvido” e explica que as intempéries dos últimos anos têm obrigado a um esforço maior nesta área.

A produção de limão regional que vale quase um milhão de euros no mercado e a agitação no Karting com o pedido de eleições na modalidade são outras notícias do dia.