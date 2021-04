Câmara Municipal de Santa Cruz entregou primeiros ecopontos domésticos

A Câmara Municipal de Santa Cruz entregou, hoje, os primeiros ecopontos domésticos. Este é um dos primeiros passos de um programa ambiental integrado no âmbito da recolha seletiva de resíduos, que envolve também a implementação das primeiras cinco ilhas ecológicas do concelho de Santa Cruz, e a criação do novo ecocentro municipal.

O objectivo, segundo a autarquia, é ter um concelho cada vez mais limpo, com abordagens modernas na gestão dos seus resíduos e com um contributo ativo de todos nas questões ambientais que são cada vez mais relevantes.

"Através da disponibilização dos três contentores, pretendemos que os munícipes colaborem na separação dos resíduos sólidos, de uma forma mais cómoda e sem deslocações aos ecopontos públicos", refere.

Neste âmbito, revela que já foram enviadas já 2.000 cartas, que representam o número de famílias abrangidas nesta primeira fase, pelo que o Município apela a que os munícipes respondam a essa solicitação, por forma a dar seguimento a este processo.

A campanha de sensibilização 'SANTA CRUZ A SEPARAR, PARA RECICLAR', no âmbito da execução da Operação POSEUR-03-1911-FC-00213 – Reforço da Rede de Recolha Selectiva de Resíduos no Concelho de Santa Cruz' tem como principal objectivo promover a separação e posterior reciclagem de resíduos, através da distribuição de ecopontos domésticos a famílias residentes em moradias unifamiliares, nomeadamente de papelões, embalões e vidrões.