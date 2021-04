Rui Barreto "já deveria ter colocado o seu lugar à disposição"

Já há reacções ao mais recente episódio da saga de financiamento ao CDS-Madeira. Em declarações à TSF-Madeira, o líder parlamentar do PS-Madeira, Miguel Iglésias, tece duras críticas a Rui Barreto, questiona a actuação de Miguel Albuquerque e assume que este é "mais um elemento para um caso que deve envergonhar todos os agentes políticos".

O socialista começou por recordar que estas transferências foram efectuadas "por valores inferiores a cinco mil euros, portanto, assim não seriam detectadas pelo Banco de Portugal, que naturalmente tem mecanismos para combater o branqueamento de capitais".

Rui Barreto omitiu empréstimo ao Tribunal Constitucional Semanário Expresso consultou declaração de rendimentos do secretário regional da Economia relativa ao ano de 2019

O que Rui Barreto transmitiu publicamente é que aquilo foi um financiamento para o CDS - que na altura passava dificuldades financeiras. Esse dito financiamento partidário não foi utilizado pelo partido, não foi registado pelo partido e tudo fizeram para ocultar o mesmo (...) Provavelmente, se não fosse a reportagem da SIC, esse dinheiro ainda estava na conta dos respectivos titulares que o receberam. Miguel Iglésias, líder parlamentar do PS-Madeira

Duro nas críticas, Miguel Iglésias aguarda por desenvolvimentos relacionados com este caso, embora assuma não conseguir compreender as justificações de Rui Barreto. "Mas compreendo muito bem a vergonha que o líder nacional do CDS-Madeira está a passar, inclusive, quando o próprio partido apresenta na Assembleia da República uma lei contra o enriquecimento ilícito", atirou, classificando mesmo o episódio "um embaraço nacional".

Presidente do CDS-PP renova confiança em Rui Barreto O presidente do CDS-PP afirmou hoje que mantém a confiança política em Rui Barreto, líder do CDS/Madeira, depois de suspeitas sobre o financiamento do partido, indicando que "não foi registado nenhum empréstimo feito ao partido".

"Se focarmos na questão política, na questão ética, naturalmente Rui Barreto já deveria ter colocado o seu lugar à disposição e também é grave que Miguel Albuquerque continue a dar confiança política por questões meramente tácticas para tentar aguentar o Governo. O que está aqui em causa é um possível financiamento ilegal que foi colocado à vista de todos", prosseguiu Miguel Iglésias, ficando a garantia que da parte do PS-Madeira, como partido da oposição, irá ser cumprido o papel "na acção fiscalizadora" e, agora, resta "aguardar pelas consequências".