"Não vou fazer nenhuma declaração sobre esse assunto", diz Rui Barreto

"Não vou fazer nenhuma declarações sobre esse assunto. Tenho esse direito" foi a resposta de Rui Barreto, secretário regional de Economia, quando abordado pelos jornalistas no final da cerimónia de validação dos contratos do SI Funcionamento, que decorre no Salão Nobre da Vice-Presidência do Governo Regional.

Rui Barreto omitiu empréstimo ao Tribunal Constitucional Semanário Expresso consultou declaração de rendimentos do secretário regional da Economia relativa ao ano de 2019

Em causa está a notícia veiculada pelo semanário Expresso, onde dá conta que o governante não declarou o empréstimo realizado por César do Paço, a título individual, em vésperas de campanha eleitoral para as Regionais de 2019 - período em que o CDS/Madeira apresentava graves dificuldades financeiras.