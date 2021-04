A reportagem da SIC ‘A Grande Ilusão’, emitida ontem à noite e na qual se revelam pormenores do financiamento feito por César do Paço, principal financiador do CHEGA, ao CDS-Madeira, apanhou de surpresa a grande maioria dos ‘centristas’ madeirenses.

O DIÁRIO sabe que para esclarecer esta situação, que já ontem mereceu um comunicado público do partido que forma governo na Região, com o PSD, foi convocada uma Comissão Política extraordinária para o próximo sábado, dia 17 de Abril, às 11h30, numa unidade hoteleira do Funchal.

Da ordem de trabalhos, o único ponto, consta: “Esclarecimentos sobre a reportagem emitida pela SIC no dia 14 de Abril de 2021”.

Segundo fonte interna do CDS-Madeira, a convocatória para a referida Comissão foi feita hoje, por email, e à medida que vão surgindo reações de vários quadrantes sobre a polémica. Estranhamente o mesmo comunicado, que ainda ontem foi recebido pelos órgãos de comunicação social, hoje começa a chegar aos militantes.