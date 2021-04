Financiador do CHEGA transferiu dinheiro para cinco figuras do CDS-Madeira

O financiador do CHEGA, César do Paço, transferiu dinheiro para cinco figuras do CDS-Madeira, incluindo o secretário regional da Economia, Rui Barreto.

Segundo revelou a Grande Reportagem da SIC, faltavam seis semanas para as eleições regionais de 2019 e o CDS-Madeira enfrentava dificuldades financeiras, tendo solicitado um empréstimos à banca, que não atava nem desatava.

O líder do CDS-Madeira acabou por conheceu César do Paço a 6 de Agosto de 2019 e escassas 24 horas depois entraram na sua conta bancária, e nas contas de outros quatro colegas de partido, um total de 29.880 euros. A transferência foi realizada pelo milionário e financiador do CHEGA.

Cada um dos centristas recebeu somas tortas, todas escassamente inferiores a cinco mil euros. Um deles, Gonçalo Nuno Santos, adjunto de Rui Barreto, na secretaria regional da Economia, recebeu a dobrar em duas contas distintas.

Em Julho de 2020, o então advogado de César do Paço exigiu a devolução integral dos 29.880 euros, num e-mail que a SIC teve acesso.

Rui Barreto respondeu 14 dias depois das questões terem sido endereçadas. Justificou a transferência pelo facto de César do Paço se ter oferecido para acorrer às necessidades urgentes do partido. O valor não chegou como donativo, mas sim como um empréstimo. Se fosse donativo, era ilegal por quase triplicar o valor previsto para as doações individuais para partidos políticos: 10.400 euros.

Para além de Rui Barreto, o dinheiro entrou nas contas do seu irmão, Vitor Barreto, de Gonçalo Nuno Santos, actual adjunto, Luís Filipe Santos, inspector da ARAE, e do presidente da concelhia do CDS-Madeira, Gonçalo Camacho.